Paris et Berlin rappellent la Pologne à ses obligations européennes

Paris et Berlin rappellent la Pologne à ses obligations européennes

Les ministres français et allemand des Affaires étrangères ont rappelé le 8 octobre la Pologne à ses obligations "morale" et "juridique" après la décision du... 09.10.2021, Sputnik France

"L'appartenance à l'Union européenne va de pair avec une adhésion entière et inconditionnelle à des valeurs et à des règles communes", déclarent Jean-Yves Le Drian et Heiko Maas dans un communiqué conjoint sur la Pologne."Ce n'est pas seulement un engagement moral. C'est aussi un engagement juridique", ajoutent les deux ministres en assurant de leur soutien la Commission européenne, qui a réaffirmé vendredi sa volonté de défendre la prééminence du droit communautaire sur les lois nationales.

Michelvsrin L'adhésion à la secte implique le sacrifice éventuel de tous les participants même les récalcitrants !

Tolosan La Poufiace de Berlin et le Macrot de Paris prétendent donner des leçons de morale à ceux qui veulent protéger leur peuple contre la disparition de leur culture et la submersion migration planifiées par Bruxelles.

