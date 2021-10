https://fr.sputniknews.com/20211010/attentat-contre-une-mosquee-en-afghanistan-le-conseil-de-securite-condamne-un-acte-de-terrorisme-1052078098.html

Attentat contre une mosquée en Afghanistan: Le Conseil de sécurité condamne un "acte de terrorisme"

Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné, dans les termes les plus forts, samedi, l’attaque “atroce et lâche” ayant ciblé vendredi une mosquée dans la ville... 10.10.2021, Sputnik France

Dans un communiqué, les membres de l’organe exécutif de l’ONU ont souligné que le terrosime sous toutes ses formes et manifestations constitue une des menaces les plus sérieuses à la paix et à la sécurité internationales, insistant sur l’impératif de traduire devant la justice les auteurs, les sponsors et les commanditaires de ces actes “répréhensibles”.Cet attentat contre une mosquée à Kunduz, perpétré par un kamikaze, a été revendiqué par Daech*. Il est intervenu cinq jours après une attaque à la bombe contre une mosquée de Kaboul, qui avait fait au moins cinq morts et avait été également revendiquée par Daech*.Par ailleurs, le Conseil de sécurité a mis l’accent sur la nécessité pour tous les Etats de lutter, par tous les moyens, conformément à la charte des Nations Unies et aux autres obligations découlant du droit international, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que représentent ces actes terroristes.*Organisation terroriste interdite en Russie

