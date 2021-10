https://fr.sputniknews.com/20211010/covid-19-vaccin-obligatoire-en-republique-dominicaine-a-partir-du-18-octobre-1052083387.html

Covid-19: Vaccin obligatoire en République dominicaine à partir du 18 octobre

La vaccination anti-Covid sera obligatoire à partir du 18 octobre pour se rendre dans tous les lieux fermés, dans toute la République dominicaine, ont annoncé... 10.10.2021, Sputnik France

république dominicaine

pandémie

vaccination

covid-19

"Les personnes de plus de 12 ans doivent présenter une pièce d'identité et un carnet de vaccination avec au moins deux doses de vaccin anti-Covid" pour accéder "aux lieux de travail avec des espaces fermés (...), aux écoles de tous les niveaux (...), à tout moyen de transport urbain ou interurbain (...), aux restaurants, bars, discothèques, magasins, centres commerciaux, casinos, gymnases", précise une "résolution" diffusée sur les réseaux sociaux par le ministère de la Santé.Cette décision intervient alors que les autorités ont annoncé cette semaine que le couvre-feu en vigueur depuis plus d'un an sera levé le 11 octobre.Un peu moins de 60%, des quelque 10 millions d'habitants, a reçu une première dose de vaccin, alors que 47% a reçu deux doses, tandis que 9% ont reçu trois doses, d'après l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).La République dominicaine mise beaucoup sur le secteur touristique, qui pèse pour 8,4% du PIB et emploie 7,5% des salariés, le pays avait accueilli 6,5 millions de visiteurs en 2019 pour des recettes de plus de 7 milliards de dollars. Les chiffres du tourisme ont chuté de plus de 60% en 2020.

république dominicaine

2021

