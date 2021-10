https://fr.sputniknews.com/20211010/la-coree-du-sud-met-en-place-un-comite-pour-la-phase-vivre-avec-le-covid-19-1052086358.html

La Corée du Sud met en place un comité pour la phase "vivre avec le Covid"

Un comité pour la stratégie de la phase "vivre avec le Covid-19" sera lancé la semaine prochaine, a déclaré dimanche le gouvernement sud-coréen. 10.10.2021, Sputnik France

La réunion inaugurale du comité, qui sera présidée par le Premier ministre Kim Boo-kyum, est envisagée pour la semaine prochaine, selon les autorités sanitaires.Les moyens de mener la transition dans des domaines tels que l'économie, l'éducation, la sécurité et la quarantaine seront à l'ordre du jour lors de cette réunion, qui connaîtra, en outre, la participation d’experts du secteur privé et des officiels du gouvernement.L'exécutif sud-coréen prévoit de proposer une feuille de route pour retourner progressivement à la vie normale, vers le 9 novembre, date à laquelle toute contamination sera traitée comme une maladie respiratoire infectieuse comme la grippe saisonnière.Depuis que le pays a commencé sa campagne de vaccination en février, un total de 30,43 millions d'habitants, soit 59,3% de la population, ont été complètement vaccinés.Le gouvernement avait déclaré plus tôt que 70% des 51 millions d'habitants du pays devaient être complètement vaccinés pour pouvoir reprendre une vie normale.

