Fumio Kishida au parlement : "il est crucial que nous redémarrions les centrales nucléaires"

Le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida a défendu lundi sa politique en faveur de l'énergie nucléaire, jugeant vital de redémarrer les centrales... 11.10.2021, Sputnik France

L'énergie est devenue un thème central dans la course à la direction du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir au cours de laquelle Taro Kono, l'ancien ministre chargé de la lutte contre le Covid-19, avait soutenu l'abandon du nucléaire.Au Japon, l'énergie nucléaire est controversée, plus particulièrement depuis qu'un séisme a provoqué il y a 10 ans un immense tsunami qui a détruit au nord de Tokyo la centrale de Fukushima, dont les réacteurs sont entrés en fusion, conduisant plus de 160.000 personnes à fuir pour échapper aux radiations.Après la catastrophe, toutes les centrales nucléaires du pays ont été fermées et depuis cette date, seulement certains réacteurs ont été remis en service.Fumio Kishida a convoqué la semaine dernière des élections législatives le 31 octobre et s'est engagé à renforcer le dispositif de lutte contre la pandémie de coronavirus.L'ex-ministre des Affaires étrangères a reconnu qu'il y avait matière à amélioration sur le plan sanitaire après que l'opposant Yukio Edano a affirmé: "C'est la faute du PLD si tant de personnes sont mortes dans leurs maisons".Il a par ailleurs déclaré qu'il donnerait la priorité à l'augmentation des salaires par le biais d'incitations fiscales plutôt que d'imposer des prélèvements plus élevés sur les plus-values et les dividendes pour combler l'écart de revenu, ce qu'il avait semblé privilégier dans un premier temps.

