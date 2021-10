https://fr.sputniknews.com/20211011/les-automobilistes-nont-pas-fini-de-se-faire-pomper-1052097564.html

Les automobilistes n'ont pas fini de se faire pomper!

Le déploiement des voitures-radar privées sera élargi à l'ensemble du territoire dès 2022. 11.10.2021, Sputnik France

2021-10-11T17:06+0200

Voilà une mesure égalitaire qui risque de faire des mécontents! Si les conducteurs normands avaient déjà la "chance" d'expérimenter ces radars depuis 2018, ils ne feront plus de jaloux l'an prochain. Ces dispositifs seront étendus à l'ensemble de la Métropole. Gérées par des sociétés privées et ne flashant pas, ces véhicules auraient montré leur efficacité pour faire baisser le nombre d'accidents... mais surtout pour augmenter les recettes de l'État! 2,2 milliards d'euros de plus selon l'association 40 Millions d'Automobilistes. La hausse des prix des carburants aura au moins un aspect positif, nous faire ralentir et nous épargner les PV!Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.

