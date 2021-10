https://fr.sputniknews.com/20211012/afrique-du-sud-un-chien-heroique-sauve-une-famille-dune-attaque-a-main-armee-1052112893.html

Afrique du Sud: un chien héroïque sauve une famille d'une attaque à main armée

Afrique du Sud: un chien héroïque sauve une famille d'une attaque à main armée

Un chien de sauvetage a pris une balle dans son visage alors qu'il tentait de protéger une famille lors d'une violente attaque à main armée d’un domicile dans... 12.10.2021, Sputnik France

2021-10-12T17:05+0200

2021-10-12T17:05+0200

2021-10-12T17:05+0200

faits divers

afrique du sud

chiens

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1045277437_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_254f863a8af61b4057374fdbb4c653b8.jpg

Deux voleurs à main armée ont fait irruption dans la maison de la famille Lamont aux premières heures de lundi alors qu'elle dormait, a expliqué l’Association, précisant qu’un intrus est entré dans la chambre principale où une fusillade terrifiante a eu lieu et l’agresseur a été abattu.Le deuxième assaillant est entré dans la chambre de la fille aînée, arme à la main, ne sachant pas que le brave chien Kei était également sur le lit et veillait sur sa meilleure amie.Sentant le danger, l’agresseur s'est ensuite retiré dans le hall et dans les escaliers, laissant une traînée de sang derrière lui, souligne SPCA, notant qu’avant de prendre la fuite, il a tiré sur le chien et l’a blessé.Kei, un jeune chien malinois croisé, recevra un prix de l’Association SPCA de Boksburg pour son acte héroïque. Il a besoin d'une opération dont le coût est estimé à 60.000 Rands (4000 dollars).

Arthur Gohin Comme quoi, au moyen de ses créatures, Dieu veille sur nous.

1

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, chiens