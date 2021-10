https://fr.sputniknews.com/20211012/fin-de-confinement-pour-3500-habitants-de-la-palma-1052113283.html

Fin de confinement pour 3.500 habitants de La Palma

Fin de confinement pour 3.500 habitants de La Palma

Les autorités de La Palma ont mis fin mardi au confinement imposé la veille à quelque 3.500 habitants de l'île espagnole de l'archipel des Canaries en raison... 12.10.2021

La lave jaillissant du volcan a englouti lundi une cimenterie lundi et les autorités ont ordonné en conséquence aux habitants des environs de rester chez eux, une mesure levée mardi grâce à l'amélioration de la qualité de l'air.L'éruption du Cumbre Vieja, qui a commencé le 19 septembre, a provoqué la destruction de presque 600 hectares, d'après Miguel Angel Morcuende, directeur technique du Plan d'urgence volcanique des Canaries.Après l'effondrement partiel du cône du volcan samedi, une nouvelle coulée de lave s'est précipitée vers la mer, engloutissant des plantations de bananes et d'avocats et la plupart des maisons restantes de la ville de Todoque.Des torrents de roche en fusion ont détruit 1.186 bâtiments au cours des trois semaines ayant suivi l'éruption, selon l'Institut volcanologique des Canaries.Environ 6.000 des 83.000 habitants de La Palma ont été évacués.

