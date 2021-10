"Il faut oser": Brigitte Macron aurait facturé à Hollande ses lunettes cassées par son chien

https://fr.sputniknews.com/20211012/il-faut-oser-brigitte-macron-aurait-facture-a-hollande-ses-lunettes-cassees-par-son-chien-1052113450.html

À l’époque de la présidence de François Hollande, Brigitte Macron, invitée à un dîner à l’Élysée, aurait obligé le Président socialiste à payer pour une paire... 12.10.2021, Sputnik France

Dans leur nouveau livre Le Traître et le Néant, les journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme parlent d’Emmanuel Macron et font ressurgir un épisode assez particulier impliquant Brigitte Macron.Vers la fin du quinquennat de François Hollande, alors que Brigitte Macron n’était pas Première dame et que son époux occupait le poste de ministre de l’Économie, le couple a été invité par le Président à dîner à l’Élysée.Philae, la chienne de François Hollande, jeune labrador au pelage noir, se serait jetée sur le sac à main de Mme Macron, dévorant ses lunettes.Le labrador présidentielCette chienne a été offerte à François Hollande en 2014 par la Fédération des anciens combattants français de Montréal. Il a décidé de la nommer Philae en référence au robot européen, explorateur de l’espace.Quelques mois après son arrivée à l’Élysée, Philae avait déjà provoqué un premier incident.En mars 2015, le labrador présidentiel a renversé une visiteuse de l’Élysée qui faisait partie d’un groupe des lecteurs du quotidien Le Parisien, invités à interviewer le chef de l’État. Philae était emmenée dans le bureau élyséen, la visiteuse s’est penchée pour caresser l’animal, mais bousculée par Philae, elle est tombée à la renverse.Le Président est immédiatement venu au secours de la femme, l’aidant à se relever.

