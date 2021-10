https://fr.sputniknews.com/20211013/avec-des-naturalisations-express-aux-postes-cles-loccident-saccorde-un-droit-de-veto-en-ukraine--1052110605.html

Avec des naturalisations express aux postes clés l’Occident s’accorde "un droit de veto" en Ukraine

Depuis quelques années, nombre d’Américains ou de personnes qui soutiennent les intérêts de l’Oncle Sam se mêlent des affaires ukrainiennes. Fraîchement naturalisés, ils sont nommés à des postes clés du gouvernement. Citons Mikhaïl Saakachvili, ancien Président géorgien pro-Otan, qui a été naturalisé ukrainien pour devenir gouverneur de la région d’Odessa en 2015. Mentionnons aussi Ulana Suprun, participante active de l’Euromaïdan, la révolution ukrainienne de 2014, qui a été naturalisée en 2015 et nommée vice-ministre ukrainienne de la Santé en 2016. Dernier exemple, l’Américaine Natalie Ann Jaresko, nommée ministre des Finances en 2014 par Kiev et naturalisée le jour de son affectation.Comment expliquer cette abondance d’étrangers, notamment des Américains et des partisans de leur idéologie, qui occupent des postes clés en Ukraine après une naturalisation express? Pour Romain Bessonnet, ancien conseiller au Parlement européen, "étant donné que le système politique ukrainien ne donne pas toute satisfaction, on a décidé, au nom de l’anticorruption, d’avoir la main sur les nominations au sein de l’appareil d’État ukrainien":Quel est l’intérêt de l’Ukraine dans ce système? Le politologue estime que le pays, en tant que tel, n’a rien à gagner:

SerbikusSlavikus Collaborer c'est le qualité principal des français , alors si Ukraine veut imiter Petain ? 1

SerbikusSlavikus Kiev - Vichy , kif-kif !!! 1

