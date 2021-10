https://fr.sputniknews.com/20211013/energies-non-renouvelables-une-gaffe-de-macron-provoque-les-moqueries-des-internautes-1052127742.html

"Énergies non renouvelables": une gaffe de Macron provoque les moqueries des internautes

En présentant le plan France 2030, Emmanuel Macron a déchiffré le sigle ENR par "énergies non renouvelables", s’attirant des commentaires ironiques des... 13.10.2021, Sputnik France

"On sent l’expertise": lors de la présentation du plan France 2030 axé sur le développement des énergies vertes, le chef de l’État s’est déclaré prêt à "investir dans les énergies non renouvelables", ce qui n’est pas passé inaperçu chez ses détracteurs.En effet, bien que le sigle ENR comporte trois lettres, il signifie "énergies renouvelables". La gaffe répétée du Président a poussé Nicolas Nace, chargé de campagne Transition énergétique chez Greenpeace France, ainsi que le journaliste spécialisé Hugo Lara, à remettre en doute ses compétences dans le domaine concerné:Or, certains ont opté pour une interprétation purement freudienne du lapsus commis par le Président de la République:Pas que les gaffesLe discours prononcé le 12 octobre portait sur l’intention de Paris d’investir au cours des cinq années à venir 30 milliards d’euros afin de pallier "une sorte de déficit de croissance français". Pour M.Macron, la France doit finir par retrouver "un cycle vertueux: innover produire, exporter, et ainsi financer [son] modèle social".Le Président veut donc attribuer d’ici à 2030 un milliard d’euros au nucléaire pour développer des "technologies de ruptures". Il souligne en plus que la France doit aussi envisager la construction de "deux gigafactories ou électrolyseurs" pour devenir "leader de l’hydrogène vert" à l’horizon 2030 et "décarboner" son industrie.

full-up je l'ai répété 100 fois : il n'y connait rien !

Michelvsrin Un perroquet n'a nullement besoin de compétences !

