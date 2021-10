https://fr.sputniknews.com/20211013/explosion-du-nombre-de-mineurs-isoles-etrangers-les-chiffres-gravement-sous-evalues---video-1052128819.html

"Explosion" du nombre de mineurs isolés étrangers: les chiffres gravement sous-évalués? - vidéo

"Explosion" du nombre de mineurs isolés étrangers: les chiffres gravement sous-évalués? - vidéo

Souvent évoqués dans les débats sur l'immigration, les mineurs non accompagnés font l'objet d'une vive controverse en France.

1.500%. C’est ce que représente l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés (MNA, parfois appelés "mineurs isolés étrangers") entre 2005 et 2020 en France. Selon les chiffres de l’Inspection générale des affaires sociales, ils étaient 2.500 en 2005. Selon l’Institut pour la justice, qui consacre une étude aux MNA, environ 40.000 mineurs seraient actuellement pris en charge par les départements.Dans certains d’entre eux, l’augmentation du nombre de MNA est encore plus spectaculaire. En 11 ans, la seule Seine-Maritime a accusé une augmentation de 4.788% de MNA: ils étaient 17 en 2008, contre 831 en 2019. Pis, les coûts de cette prise en charge ont augmenté de 324% entre 2016 et 2019, selon une enquête menée par l’Observatoire de l’immigration et de la démographie.

