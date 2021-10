https://fr.sputniknews.com/20211013/g7-londres-appelle-a-une-action-mondiale-face-a-la-crise-de-lapprovisionnement-1052123793.html

G7: Londres appelle à une action mondiale face à la crise de l'approvisionnement

Le Chancelier de l'Echiquier britannique Rishi Sunak va appeler le G7 Finance, qui se réunit mercredi à Washington et dont il tient la présidence tournante, à... 13.10.2021, Sputnik France

Les problèmes mondiaux d'approvisionnement, qui viennent notamment de perturbations et d'un surcroit de demande de transport logistique avec la reprise post-pandémie, frappent particulièrement le Royaume-Uni, où ils sont aggravés par le Brexit.Celui-ci complique les formalités pour le transit des biens comme des travailleurs, et se traduit notamment par une pénurie de 100.000 chauffeurs de poids lourds.Il devrait y appeler ses homologues internationaux à doper leur soutien aux pays les plus pauvres, notamment en ce qui concerne la distribution des vaccins contre le covid-19, et à travailler à la transition vers la neutralité carbone.La forte reprise de l'activité britannique est aussi à mettre en parallèle avec l'ampleur de la chute du produit intérieur brut l'an dernier, la plus brutale du G7 (-9,8%).

