https://fr.sputniknews.com/20211013/les-constructeurs-automobiles-confrontes-au-manque-de-matieres-premieres-pour-les-batteries-1052130284.html

Les constructeurs automobiles confrontés au manque de matières premières pour les batteries

Les constructeurs automobiles confrontés au manque de matières premières pour les batteries

Les grands constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen, Daimler et Stellantis risquent d'être confrontés à un défi encore plus important que... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T16:54+0200

2021-10-13T16:54+0200

2021-10-13T16:54+0200

international

matières premières

batterie

industrie automobile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102850/96/1028509692_0:0:1365:768_1920x0_80_0_0_f515462f667cca2082c09bf6a3e038b0.png

Les difficultés pour s'approvisionner en lithium, nickel, manganèse ou cobalt pourraient ralentir le passage à la voiture électrique, rendre les véhicules plus chers et menacer les marges bénéficiaires des entreprises.Les annonces de nouvelles usines de batteries se sont multipliées récemment, l'incubateur européen EIT InnoEnergy ayant déjà recensé près de 50 projets dans l'UE, dont ceux de Volkswagen et Daimler.Mais le principal défi réside toutefois dans l'approvisionnement en matières premières.Le cabinet Benchmark Mineral Intelligence (BMI) évoque "la grande déconnexion des matières premières", soit des investissements élevés dans les usines de batteries, mais des investissements insuffisants dans l'extraction.En un an, le prix du carbonate de lithium, qui provient principalement d'Australie et du Chili, a plus que doublé, explique Caspar Rawles, analyste chez BMI, et pour le cobalt, dont les plus grands gisements se trouvent en République démocratique du Congo, une augmentation du prix est également attendue.Face aux risques liés à une augmentation des prix des importations, une réponse consisterait à investir dans l'extraction de matières premières en Europe, le lithium étant particulièrement disponible.Le recyclage est une autre option, mais les problèmes de qualité font que, actuellement, seuls 10 à 20% de la demande pourraient être satisfaits par des matériaux recyclés, explique Ilka von Dalwigk, d'EIT InnoEnergy.

Gauloix Aucun problème gardez votre voiture 30 ans et utilisez là juste quand vous en avez un vrai besoin. 1

Gauloix Voitures particuliers tout électrique est une idiotie soutenue par le lobbye du nucléaire comme les pompes a chaleur les deux ont un rendement global minable. 1

3

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

matières premières, batterie, industrie automobile