https://fr.sputniknews.com/20211013/les-scientifiques-precisent-la-proportion-de-personnes-qui-perdent-le-gout-a-cause-du-covid-19-1052118105.html

Les scientifiques précisent la proportion de personnes qui perdent le goût à cause du Covid-19

Les scientifiques précisent la proportion de personnes qui perdent le goût à cause du Covid-19

Environ un tiers des patients atteints de Covid-19 souffrent d’une perte de goût, constate une équipe de chercheurs américains qui ont analysé plusieurs... 13.10.2021, Sputnik France

2021-10-13T07:26+0200

2021-10-13T07:26+0200

2021-10-13T07:26+0200

covid-19

symptômes

coronavirus sars-cov-2

goût

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1052118014_0:1168:2048:2320_1920x0_80_0_0_506f22258e7dac62b7b58f14dceb46ef.jpg

Des chercheurs américains ont présenté un aperçu des publications scientifiques sur les symptômes du Covid-19 tels que la perte ou un changement des capacités gustatives. Ce problème, ont-ils déduit, concerne un tiers des patients, à en juger par 241 études passées au crible.Si, au début de l’épidémie, les scientifiques tendaient à croire que l'agueusie allait de pair avec l’anosmie, la recherche en question s’est focalisée exclusivement sur les travaux basés sur les tests de goût directs (parallèlement à l’évaluation individuelle des malades) afin d’éviter la confusion des deux symptômes.Sur 138.897 patients ayant participé aux études analysées, 36,9% ont perdu le goût, selon les auteurs de l’article dont une prépublication a été mise en ligne sur medRxiv.org.La répartition du problème en fonction de l’âge était la suivante: 11% des moins de 18 ans et 44% des patients d’entre 36 et 50 ans en ont souffert. Plus il y avait de femmes dans le groupe étudié, plus le résultat était élevé.De possibles raisonsLe mécanisme biologique causant le symptôme pose toujours question, reconnaissent-ils. Selon certaines études, la gravité de l’agueusie est associée à la quantité de SARS-CoV-2 dans la salive.D’après d’autres hypothèses, ce trouble serait dû soit à l’endommagement des cellules gustatives par le virus, soit à l’impact de celui-ci sur les flux neuronaux dans le cerveau responsables des sensations gustatives.

cassus33 Apparemment le COVID cause aussi des pertes de mémoire !! 2

Michelvsrin Un fait est confirmé : Les pays riches sont les plus vaccinés, les pays pauvres en sont les moins. Or le nombre de victimes dans les pays riches surpasse et de très loin le nombre de victimes dans les pays pauvres ! 2

7

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

symptômes, coronavirus sars-cov-2, goût