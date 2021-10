https://fr.sputniknews.com/20211013/quils-se-disent-oui-je-peux-tuer-des-gens-michel-cymes-veut-demander-des-comptes-aux-antivax-1052129033.html

Qu’ils se disent "oui, je peux tuer des gens": Michel Cymès veut demander des comptes aux "antivax"

Connu pour ses critiques virulentes à l’encontre des réfractaires à la vaccination, le médecin médiatique Michel Cymès les a de nouveau blâmés pour leur... 13.10.2021, Sputnik France

Une nouvelle charge de Michel Cymès contre les "antivax". Dans un entretien accordé le 12 octobre à Yahoo Actualités, le médecin et animateur appelle les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner à "se regarder dans la glace le matin" et se dire "oui, je peux tuer des gens dans la journée".D’après lui, leur comportement est d’autant plus irresponsable qu’il y a "des gens fragiles" ainsi que des gens qui "n'auront peut-être pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales: contre-indications, un système immunitaire qui ne supporte pas la vaccination".Quoiqu’il en soit, il ne veut plus perdre de temps à persuader les opposants à la vaccination d’aller se faire vacciner.La responsabilité des médecinsFinalement, il a estimé que les soignants et les médecins qui se sont opposés à la vaccination pour des raisons personnelles devront un jour répondre de leurs actes.Et de conclure:Des critiques régulièresEn août, en plein mouvement contre le pass sanitaire, Michel Cymès avait souligné que 200.000 personnes qui manifestaient dans les rues dans toute la France ne représentaient rien vu la population du pays. Il blâmait, entre autres, des "personnes égoïstes" avec "des pancartes antisémites ou anti-Macron" et évoquait une situation "effarante".En septembre, il s’était emporté également sur France 5 contre certains médecins qui appellent à ne pas se faire vacciner: "C'est scandaleux, inadmissible, irresponsable! Alors qu'un médecin ne se fasse pas vacciner, bon... Mais qu'il fasse du prosélytisme en expliquant que c'est dangereux, ce sont des tarés!"La vaccination en FrancePour le moment, selon le ministère des Solidarités et de la Santé, plus de 50,9 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 75,5% de la population totale. Au 11 octobre 2021, 88,6% de la population majeure avait reçu au moins une injection et 86,5% de la population majeure avait un schéma vaccinal complet. L’AFP précise qu’au total quelque 2,2 millions de personnes âgées ou présentant une comorbidité ne sont toujours pas vaccinées.Le directeur du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, a estimé la semaine dernière sur LCI que la "priorité absolue" était "d'atteindre les personnes vulnérables et fragiles".

Michelvsrin Lorsque je me regarde dans la glace chaque matin, je me dis que j'ai la chance de ne tuer personne... Or ce Mr Cymès, veut dissimuler la réalité des chiffres. Il suffit de les compulser car sont accessibles à tous même si généralement incomplets. Il en ressort de nombreuses hécatombes un peu partout et ce qui est extraordinaire de constater c'est la différence monumentale entre le ratio des pays riches vaccinés et leur taux de victimes, comparés aux pays pauvres très peu vaccinés. Il faudrait qu'il puisse s'entretenir avec le directeur du CHU de Martinique, qui lui certifie qu'il y a un vaccin qui TUE ! 8

Tutux0743 Que ces provocateurs, s'étonnent pas lorsqu'ils se feront entarter ... Ou autres ! Parce que ca commence à bien faire, ces insultes / menaces , ouvertes de paletoquet(e)s ! 6

