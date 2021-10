https://fr.sputniknews.com/20211014/46-morts-dans-un-incendie-a-taiwan-1052138002.html

46 morts dans un incendie à Taïwan

Quarante-six personnes sont mortes et 41 autres ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble résidentiel jeudi matin à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan... 14.10.2021, Sputnik France

Le feu s'est déclenché pendant la nuit dans ce bâtiment d'une quarantaine d'années et a été éteint à l'aube.Le maire de la ville, Chen Chi-mai, a déclaré que l'immeuble, qui abritait autrefois des restaurants, des bars à karaoké et un cinéma, était en partie abandonné.Le gouvernement a ouvert une enquête pour déterminer les causes du sinistre.

