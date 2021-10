https://fr.sputniknews.com/20211014/gb-le-roi-du-poulet-craint-une-inflation-a-deux-chiffres-sur-lalimentaire-1052138811.html

GB: le "roi du poulet" craint une inflation à deux chiffres sur l'alimentaire

GB: le "roi du poulet" craint une inflation à deux chiffres sur l'alimentaire

Les prix des produits alimentaires pourraient connaître une hausse à deux chiffres en Grande-Bretagne, où les consommateurs doivent s'attendre à la fin de 20...

Frappée par la double crise du Brexit et du COVID-19, la cinquième économie mondiale est confrontée à des perturbations majeures sur sa chaîne d'approvisionnement.Ranjit Singh Boparan, qui produit environ un tiers de toute la volaille consommée au Royaume-Uni, estime que le gouvernement britannique ne pourra pas régler tous les problèmes ou contrôler l'inflation.Le manque de main d'oeuvre va entraîner une inflation des salaires, a-t-il ajouté en précisant qu'il allait investir dans l'automatisation.Les facteurs de hausse des coûts sont multiples, selon lui. Les coûts des aliments pour animaux, les frais vétérinaires et les salaires ont augmenté de 15 à 20%, ceux de l'énergie et du dioxyde de carbone de plus de 500% sur un an et ceux des emballages, de 20% en six mois, le tout sur fond de pénurie de chauffeurs routiers, a-t-il énuméré.Selon Londres, le Brexit n'est pas responsable de ces tensions.

