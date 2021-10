https://fr.sputniknews.com/20211014/violences-au-liban-paris-vivement-preoccupe-appelle-a-lapaisement-1052142175.html

Violences au Liban: Paris "vivement préoccupé" appelle à "l'apaisement"

La France a exprimé sa “vive préoccupation” au regard des récentes "entraves" au bon déroulement de l'enquête relative à l'explosion survenue dans le port de... 14.10.2021, Sputnik France

La France a appelé à "l'apaisement" jeudi après une manifestation contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth qui a dégénéré, faisant plusieurs morts, et réitéré la nécessité pour la justice libanaise de "pouvoir travailler de manière indépendante et impartiale"."La France a soutenu à toutes les étapes les investigations sur l'explosion du port, et répondu à l'ensemble des requêtes qui lui ont été adressées dans le cadre de l'enquête libanaise. Elle continuera de le faire", a souligné la porte-parole du Quai d'Ordsay.Une manifestation organisée par le Hezbollah et ses alliés chiites contre le juge chargé de l'enquête a dégénéré jeudi, faisant plusieurs morts et blessés et transformant des quartiers de la capitale libanaise en zone de guerre.Le Hezbollah et le mouvement Amal avaient appelé à la manifestation pour exiger le remplacement du juge Tareq Bitar, qui est déterminé à interroger de hauts responsables dont deux ex-ministres d'Amal.L'explosion survenue le 4 août 2020 et causée par le stockage sans mesures de précaution d'énormes quantités de nitrate d'ammonium a fait au moins 214 morts, plus de 6.500 blessés et dévasté plusieurs quartiers de la capitale.

avec AFP

avec AFP

avec AFP

