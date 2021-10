https://fr.sputniknews.com/20211015/des-tests-antigeniques-a-la-place-des-pcr-pour-les-arrivees-en-angleterre-1052161447.html

Des tests antigéniques à la place des PCR pour les arrivées en Angleterre

Les voyageurs vaccinés contre le coronavirus arrivant en Angleterre pourront à partir du 24 octobre effectuer au deuxième jour après leur arrivée un test... 15.10.2021, Sputnik France

Attendue depuis plusieurs semaines, cette mesure entre en vigueur à temps pour la semaine des vacances scolaires d'automne, qui commence le 25 octobre.Elle exclut néanmoins les passagers en provenance des pays classés à risque, figurant sur la liste rouge. Celle-ci, qui réserve aux seuls citoyens et résidents britanniques la possibilité d'entrer sur le territoire, avec une coûteuse quarantaine obligatoire à l'hôtel, comprend actuellement sept pays: Colombie, la République dominicaine, l'Equateur, Haïti, Panama, le Pérou et le Venezuela.Les tests antigéniques pourront être réservés à partir du 22 octobre et les voyageurs éligibles devront envoyer une photo de leur résultat, a précisé le ministère britannique de la Santé.Avec plus de 138.000 morts, le Royaume-Uni figure parmi les pays les plus touchés par la pandémie.

royaume-uni, test antigénique