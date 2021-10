https://fr.sputniknews.com/20211015/inde-vers-laugmentation-des-ventes-a-65-des-vehicules-electriques-dici-2030-1052154014.html

Inde: vers l'augmentation des ventes à 65% des véhicules électriques d'ici 2030

Plus de 25 entreprises, dont les constructeurs automobiles Mahindra & Mahindra et Volvo-India et des startups de la mobilité verte, ont appelé le gouvernement à fixer des objectifs fermes et élaborer des politiques pour soutenir la transition aux véhicules électriques, a déclaré le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD).Le constructeur indien de bus JBM Group, le constructeur de motos Hero Electric, le constructeur de véhicules utilitaires Switch Mobility, la société énergétique Fortum, soutiennent également cette initiative.Il s'agit de la première pression collective des entreprises indiennes pour passer à la mobilité propre et intervient quelques semaines avant la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), qui débutera à Glasgow, considérée comme cruciale pour obtenir davantage d'engagements des gouvernements pour faire face au réchauffement climatique.L'Inde est le troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre (GES) après la Chine et les États-Unis et son contribution s'avère indispensable dans la lutte contre le changement climatique, estime le WBCSD.Par ailleurs, les entreprises du transport affirment que les prix des véhicules électriques sont toujours élevés en raison des coûts des batteries et de la pénurie des infrastructures de recharge inadéquate.Dans le cadre de l'Accord de Paris, l’Inde s’est fixée l’objectif de porter à 60% d’ici 2030 la part des combustibles non fossiles dans la production d’électricité, contre un objectif initial de 40%.

avec Maghreb Arabe Presse

