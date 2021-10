https://fr.sputniknews.com/20211015/londres-reclame-davantage-de-concessions-a-lue-sur-lirlande-du-nord-1052155870.html

Londres réclame davantage de concessions à l'UE sur l'Irlande du Nord

L'Union européenne doit proposer des changements significatifs pour qu'un accord sur le "protocole nord-irlandais" - volet capital de l'accord sur le Brexit ... 15.10.2021, Sputnik France

europe

royaume-uni

irlande du nord

brexit

La Commission européenne a proposé mercredi de supprimer la majeure partie des contrôles imposés aux produits alimentaires britanniques arrivant en Irlande du Nord et d'alléger plus largement les formalités douanières, pour tenter d'apaiser les tensions avec Londres sur ce dossier.David Frost a clairement signifié qu'en l'état, les propositions européennes étaient totalement inacceptables en réaffirmant l'exigence britannique que l'autorité de la Cour de justice de l'UE (CJUE) ne s'exerce pas en Irlande du Nord.Le Premier ministre britannique a signé le "protocole nord-irlandais" dans le cadre de l'accord global sur le Brexit en 2020 mais il affirme depuis que ce texte a été validé à la hâte et qu'il n'est plus intéressant pour les Nord-Irlandais.David Frost appelle depuis de long mois l'UE à autoriser certains aménagements du protocole afin de faciliter les échanges de certains produits entre le Royaume-Uni et sa province d'Irlande du Nord.Partie intégrante du Royaume-Uni, cette province - frontalière de la République d'Irlande, membre de l'Union européenne (UE) - est restée dans le marché unique européen pour les échanges de biens.

royaume-uni

irlande du nord

royaume-uni, irlande du nord, brexit