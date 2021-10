Macron fait la fête à l’Élysée après un match de foot caritatif - vidéo

https://fr.sputniknews.com/20211015/macron-fait-la-fete-a-lelysee-apres-un-match-de-foot-caritatif---video-1052160124.html

Emmanuel Macron a participé à un match de foot caritatif, durant lequel il est parvenu à marquer. Le Président s’est par la suite lâché à l’Élysée en fêtant la... 15.10.2021, Sputnik France

Connu pour être un fervent supporter de l’Olympique de Marseille, Emmanuel Macron a lui-même chaussé les crampons ce 14 octobre, à l’occasion d’un match de football caritatif. Sous les couleurs du Variétés Club de France et aux côtés d’anciennes gloires du ballon rond, comme Marcel Desailly ou Jean-Michel Larqué, le Président a en effet affronté une équipe de soignants de l'hôpital de Poissy.Une rencontre qui a vu, dans l’enceinte du stade Léo-Lagrange de Poissy, le chef de l’État s’illustrer en marquant un penalty, contribuant ainsi à la victoire de son équipe avec un score final de 6 à 1,.Si la technique et le toucher de balle du chef de l’État ont soulevé quelques critiques amusées, c’est surtout la petite sauterie organisée plus tard à l’Élysée qui a fait parler. Emmanuel Macron a en effet convié ses partenaires à une troisième mi-temps, sous les ors du palais présidentiel.Une vidéo de cette soirée a été publiée sur le compte Instagram du Variétés Club de France avant d’être supprimée. Les réseaux sociaux ont tout de même eu le temps de s’en emparer.On peut y voir le Président esquisser quelques pas de danse sur la musique d’I will survive, en compagnie de ses coéquipiers et de son épouse. Une posture qui colle assez peu avec l’image d’un Président "jupitérien", qu’Emmanuel Macron avait lui-même dit vouloir renvoyer durant son mandat.Diverses réactionsCette réception n’a pas manqué d’être commentée sur les réseaux sociaux. Si l’ancien champion du monde Marcel Desailly a semblé enchanté par sa soirée, comme il l’a déclaré sur Twitter, d’autres personnalités n’ont pas goûté ces réjouissances.L’éditorialiste Alexis Poulin a ainsi fustigé le "décalage" entre les réceptions organisées par Emmanuel Macron et le quotidien de la plupart des Français.Un argument repris par Vivien Gosset, cadre de Debout la France, qui a également mis l’accent sur l’absence de masque lors de cette soirée, alors que celui-ci est encore obligatoire en de nombreuse circonstances pour le commun des Français.Emmanuel Macron avait déjà essuyé des critiques similaires début septembre, lors d’une réception au Fort d’Entrecasteaux, à Marseille. Le Président avait été photographié au milieu d’une foule de convives, sans masque. L’Élysée avait par la suite précisé qu’un contrôle de pass sanitaire avait été effectué à l’entrée de la soirée, mais des internautes avaient fait remarqué que les cuisiniers et le petit personnel étaient pour leur part masqués.

Michelvsrin Sans voir la video et surtout pas.... C"est sinistre et pitoyable.... 2

filosof Non, sur "le but" le gardien n'a pas laissé passer le ballon... Sinon, superbe soirée avec tout ce et ceux qu'il faut pour s'éclater... C'est la fête en France !!

6

