Négociations sur le nucléaire: la grande frustration des Occidentaux face à l’attentisme iranien

"Très bientôt, prochainement". En restant évasif sur la date de son retour à Vienne, Téhéran semble avoir trop joué avec les nerfs de Washington, qui le menace... 15.10.2021, Sputnik France

La fin du match approche entre Téhéran et Washington.Alors que l’Iran continue de temporiser et laisse planer le mystère sur la date de son retour à Vienne, les États-Unis, par la voix d’Antony Blinken, Secrétaire d’État, semblent ne plus accepter de patienter et menacent leur adversaire de déclencher des opérations militaires.En effet, cela fait près de quatre mois que Vienne n’a pas été le théâtre des négociations devant contribuer au retour américain dans l’accord signé en juillet 2015 et au respect iranien dudit accord. Dans leur rôle de coordinateur, les Européens s’activent donc dans ce "moment critique".Plus d’informations dans ce nouveau Lignes Rouges en bref.

Psed Si un pays agit pour le Bien dans le monde, c'est bien l'Iran !! ...parmi d'autres... C'est surement pour cela que les fauteurs de troubles et de crimes tentent (vainement) de l'affaiblir... 2

mic ranc Frustration compréhensible. Rappelons-nous ces longues années de négociations difficiles mais fructueuses précédentes et ce que Trump en a fait d’un coup de ciseau et unilatéralement en raison des pressions israéliennes ! 1

