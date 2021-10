https://fr.sputniknews.com/20211015/vaste-manifestation-en-georgie-pour-demander-la-liberation-de-lex-president-1052154946.html

Vaste manifestation en Géorgie pour demander la libération de l'ex-président

Vaste manifestation en Géorgie pour demander la libération de l'ex-président

Des milliers de personnes agitant des drapeaux géorgiens se sont rassemblées jeudi dans la capitale Tbilissi pour demander la libération de l'ancien président... 15.10.2021, Sputnik France

2021-10-15T13:14+0200

2021-10-15T13:14+0200

2021-10-15T13:14+0200

faits divers

mikhaïl saakachvili

manifestation

tbilissi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104148/32/1041483215_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_f1a9e32317d8f3ca1d03201278c30d01.jpg

Mikheil Saakachvili, condamné par contumace en 2018, dément les accusations d'abus de pouvoir et d'entrave à la justice portées contre lui et qui lui ont valu d'être arrêté le 1er octobre dernier après un exil en Ukraine.Au pouvoir jusqu'en 2013, Mikheil Saakachvili, politicien pro-occidental, fut l'un des chefs de file de la "Révolution des roses" en 2003 qui a provoqué la chute du président Edouard Chevardnadze.Le pays est marqué par une crise politique entre le parti au pouvoir, Rêve géorgien, et le Mouvement national uni, fondé par Saakachvili, depuis les élections législatives de 2020, dont le résultat est contesté par l'opposition.

tbilissi

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

mikhaïl saakachvili, manifestation, tbilissi