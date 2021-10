La police municipale parisienne entre en service dès lundi

https://fr.sputniknews.com/20211016/la-police-municipale-parisienne-entre-en-service-des-lundi-1052174914.html

La première police municipale parisienne s’apprête à entrer en fonction lundi 18 octobre, rapporte le site officiel de la capitale.Le jour même, les 154 premiers agents "seront mis à l’honneur" sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Leur nombre va augmenter pour atteindre les 5.000 à la fin du mandat, comme l’avait d'ailleurs annoncé en juin Nicolas Nordman, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité. Parmi eux, 3.400 seront des policiers municipaux et 1.600 auront un statut différent mais concourant également à une politique de sécurité et de tranquillité publique.Après avoir été défavorable à cette idée, Anne Hidalgo s’y était ralliée en 2019 face aux opinions positives des Parisiens. En effet, dans un sondage Ipsos diffusé en octobre 2018, plus de quatre sur cinq (82%) y étaient favorables.La loi a été définitivement promulguée le 25 mai dernier. Le Conseil de Paris de juin a validé un déploiement sur le terrain à l'automne.Dotés d’un bâton de défense, d’une bombe lacrymogène, d'une paire de menottes, d'un gilet pare-balles et d'une caméra, ces policiers ont pour principales missions la tranquillisation de l’espace public et des équipements municipaux, la prévention et la lutte contre les incivilités dont chacune peut être sanctionnée par une amende de 135 euros. Pourtant ils ne disposeront pas d'armes à feu."La police municipale parisienne permet à la police nationale de se recentrer sur ses missions prioritaires et donc de faire davantage pour la sécurité des Parisiens", indique le site.Une hausse de la délinquanceCette mise en service serait bien de mise pour la police nationale, car Paris recense une hausse de la délinquance sur les six derniers mois, selon le Figaro. Plus de 19.000 agressions, soit une hausse de 6%, c’est à dire environ 110 affaires par jour qui ont conduit dans 20% des cas à la mise en cause de mineurs.Le plus grand nombre de violences conjugales (en nombre de cas par habitant) est recensé dans le très chic 8e arrondissement, celui des Champs-Élysées qui connaît 65 affaires en moyenne par mois. C’est deux fois moins que dans le 18e, mais sa population est cinq fois plus nombreuse.Le plus grand nombre de violences sexuelles (21 affaires par mois en moyenne) et les vols de voitures (34 plaintes par mois) sont signalés dans le 10e arrondissement. Paris Centre, qui regroupe les quatre premiers arrondissements, connaît les cambriolages les plus fréquents (125 par mois). Le 16e recense un fort taux de vols à la tire. La délinquance des mineurs est la plus importante dans le 15e où ils représentent plus de 42% des mis en cause pour les atteintes aux biens.

