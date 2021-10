https://fr.sputniknews.com/20211016/le-conseil-de-securite-proroge-de-neuf-mois-la-mission-de-lonu-en-haiti-1052172530.html

Le Conseil de sécurité proroge de neuf mois la mission de l'Onu en Haïti

Le Conseil de sécurité de l'Onu a prorogé, vendredi, le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) jusqu’au 15 juillet 2022. 16.10.2021, Sputnik France

En vertu de la résolution 2600 adoptée à l’unanimité de ses 15 membres, le Conseil de sécurité prie également le Secrétaire général de l’Onu de procéder à une évaluation du mandat du Bureau, notamment pour "déterminer si et comment le mandat pourrait être ajusté pour relever les défis auxquels Haïti est toujours confronté, et de communiquer ses conclusions au Conseil dans six mois".Dans ce texte, l’organe exécutif de l’Onu a exhorté toutes les parties prenantes haïtiennes à engager un dialogue national afin de "s’attaquer aux causes persistantes de l’instabilité" en mettant en place un cadre pérenne et communément accepté qui permette d’organiser des élections présidentielle et législative “dès que techniquement possible” avec la participation pleine, égale et réelle des femmes.

