https://fr.sputniknews.com/20211016/moderna-temporairement-banni-pour-les-doses-de-rappel-en-france-1052173084.html

Moderna temporairement banni pour les doses de rappel en France

Moderna temporairement banni pour les doses de rappel en France

Suivant l’exemple de plusieurs pays scandinaves où le vaccin de Moderna a été suspendu ou fortement déconseillé aux plus jeunes vu des risques accrus pour la... 16.10.2021, Sputnik France

2021-10-16T15:12+0200

2021-10-16T15:12+0200

2021-10-16T15:12+0200

france

france

haute autorité de santé (has)

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/1045640497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ae1dbda087373e3ecf856f7a9b3cebd1.jpg

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande désormais uniquement l’utilisation du vaccin de Pfizer pour les doses de rappel. En cause, les risques accrus pour la santé des patients, surtout des jeunes.Dans un communiqué publié le 15 octobre, la HAS indique que si l’utilisation du Moderna (Spikevax) n'était pas écartée pour le rappel vaccinal dans l’avis du 6 octobre, il a à cet égard été ajusté.La Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark et l’Islande avaient déjà opté pour cette décision. Par exemple, l’autorité de santé publique finlandaise (FHM) a "mis en pause l’usage du vaccin Spikevax de Moderna pour tous ceux nés en 1991 et après, par principe de précaution".Parallèlement, l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) retarde le Moderna pour les adolescents de 12-17 ans afin d’examiner un effet secondaire, celui de la myocardite rare."Position de prudence"La Haute autorité de Santé a donc décidé de "revenir plus strictement à une position de prudence et à recommander d’attendre l’avis de l’EMA pour poursuivre l’usage du Spikevax en rappel".Quant au Pfizer, il demeure le seul à avoir déjà obtenu l’extension d’Autorisation de mise sur le marché (AMM). La HAS recommande ainsi "de s’en tenir aux règles de droit commun" et de n’utiliser que celui-ci pour les rappels.La HAS a par ailleurs noté qu’elle "n’avait pas remis en cause [l’usage pour les doses de rappel] de Spikevax, pour ne pas désorganiser la campagne en cours."Qui est éligible au rappel vaccinal?Outre les résidents des Ehpad et les personnes de plus de 65 ans, sont éligibles au rappel vaccinal en France celles atteintes de comorbidité, les immunodéprimés ainsi que leur entourage, mais aussi les professionnels de la santé travaillant avec des gens vulnérables.

Michelvsrin Quelques virements en interne n'auraient pas suivi ? Des retrocom oubliées ? 1

Michelvsrin On a commencé par les vieux et on finira par les nourrissons ... Leur reproduction ? C'est une autre histoire !

4

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, haute autorité de santé (has), moderna