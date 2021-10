https://fr.sputniknews.com/20211016/pfizer-et-biontech-demandent-a-lema-dautoriser-la-vaccination-des-5-11-ans-1052172073.html

Pfizer et BioNTech demandent à l'EMA d'autoriser la vaccination des 5-11 ans

Les deux entreprises ont soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) "des données en faveur d'une vaccination" de cette tranche d'âge, pour laquelle... 16.10.2021, Sputnik France

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont annoncé, vendredi, avoir transmis au régulateur européen des résultats d'essais cliniques de leur vaccin contre la Covid-19 chez les enfants de 5 à 11 ans en vue d'une autorisation.L'alliance germano-américaine a déjà demandé une homologation aux États-Unis après avoir annoncé fin septembre que le vaccin était bien toléré chez ces enfants et déclenchait une réponse immunitaire "robuste", "comparable" à celle observée chez les 16 à 25 ans.Quelque 28 millions d'enfants de 5 à 11 ans y pourraient bientôt avoir accès, avec de premières injections d'ici quelques semaines après validation des données par les autorités sanitaires.En Europe, les laboratoires veulent amender l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle, actuellement accordée pour les personnes de 12 ans et plus.Les essais ont été conduits sur près de 2.300 participants de 5 à 11 ans. Le dosage a été adapté à 10 microgrammes par injection, contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.Moderna mène également des essais cliniques de son propre vaccin anti-Covid sur des milliers d'enfants, dont les résultats n'ont pas encore été communiqués.

laure89 L'horreur continue, et s'amplifie. 1

Sabadell Etrange leur manière de demander ? Après les 12-18 ans on "supplie" (pour ne pas dire exiger). A quand la piquouse dans l'embryon ? 🤔🙄

2

