L'ancien Président américain Bill Clinton quitte l'hôpital

Bill Clinton, hospitalisé depuis quelques jours dans une unité de soins intensifs en Californie pour une infection, a quitté l'hôpital, mais restera sous... 17.10.2021, Sputnik France

L'ancien Président américain Bill Clinton, 75 ans, est sorti ce dimanche 17 octobre d'un hôpital du sud de la Californie où il avait été admis la semaine dernière pour une infection urologique, selon une vidéo diffusée en direct.Il a quitté le centre médical accompagné de son épouse, ancienne secrétaire d'État et candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton.M.Clinton retournera à New York et restera sous antibiotiques, a déclaré le docteur Alpesh Amin, qui supervisait ses soins à l'hôpital, dans un communiqué publié par le porte-parole de l'ancien Président.Sa fièvre et son nombre de globules blancs se sont normalisés, a ajouté Alpesh Amin.Hospitalisation de l'ex-PrésidentBill Clinton était en Californie dans le cadre d'un événement pour sa fondation et a été soigné à partir du 12 octobre dans l'unité de soins intensifs du centre médical Irvine de l'université de Californie, après avoir souffert de fatigue. Selon son porte-parole, son hospitalisation n'était pas liée au Covid-19.Le Président Biden a promis le 16 octobre que M.Clinton sortirait de l'hôpital "sous peu".Bill Clinton, qui a déjà eu des problèmes cardiaques, a rempli deux mandats à la Maison-Blanche, de 1993 à 2001.

