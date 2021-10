https://fr.sputniknews.com/20211017/onu-le-gouvernement-syrien-et-lopposition-daccord-pour-une-constitution-1052187340.html

Onu: le gouvernement syrien et l'opposition d'accord pour une constitution

Onu: le gouvernement syrien et l'opposition d'accord pour une constitution

L'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie a déclaré dimanche que les coprésidents du gouvernement et de l'opposition du Comité constitutionnel syrien... 17.10.2021, Sputnik France

Les coprésidents du gouvernement et de l'opposition du Comité constitutionnel syrien se sont mis d'accord pour lancer le processus de rédaction d'une nouvelle constitution, a annoncé ce dimanche 17 octobre Geir Pedersen, envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie.Le comité constitutionnel syrien, composé de 45 représentants du gouvernement syrien, de l'opposition et de la société civile, a pour mandat d'élaborer une nouvelle loi fondamentale menant à des élections supervisées par l'Onu. Selon M.Pedersen, les coprésidents syriens, qu'il a rencontrés pour la première fois avant des pourparlers d'une semaine, ont accepté de "préparer et commencer à rédiger une réforme constitutionnelle".Les pourparlers, dans le cadre d'un sixième cycle de discussion en deux ans et pour la première fois depuis janvier pour le comité de rédaction, porteront sur des "principes clairs", a-t-il déclaré aux journalistes à Genève, sans donner de détails.En janvier, M.Pedersen avait déclaré que les représentants de Bachar el-Assad avaient rejeté les propositions de l'opposition syrienne ainsi que ses propres idées pour faire avancer le processus. Des diplomates occidentaux auraient déclaré que la Russie avait poussé Damas ces dernières semaines à faire preuve de flexibilité dans les pourparlers. M.Pedersen a en outre effectué deux voyages à Moscou ces derniers mois.

