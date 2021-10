https://fr.sputniknews.com/20211018/changement-climatique-la-commission-europeenne-et-luefa-lancent-une-campagne-de-sensibilisation-1052201898.html

Changement climatique: la Commission européenne et l'UEFA lancent une campagne de sensibilisation

La Commission européenne et l'Union des associations européennes de football (UEFA) ont lancé lundi une nouvelle campagne visant à sensibiliser le public à... 18.10.2021, Sputnik France

Dans le cadre de cette campagne intitulée EveryTrickCounts, un clip vidéo, mettant en vedette des stars mondiales du ballon rond comme Luis Figo et Gianluigi Buffon, sera diffusé dans 57 pays lors de pauses publicitaires télévisées pendant la Ligue des champions de l'UEFA et d'autres compétitions majeures.Cette vidéo illustre "la manière dont des changements simples dans notre vie quotidienne peuvent faire la différence en matière de protection de l’environnement", indique la Commission européenne.La vidéo sera diffusée également sur les réseaux sociaux et dans les stades de football lors des rencontres de la Ligue des champions pour hommes et femmes, de la Ligue Europa et des ligues de jeunesse de l’UEFA, a-t-il été précisé.Cette campagne commune s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’UEFA en faveur du pacte européen pour le climat, une initiative à l’échelle de l’UE invitant les citoyens, les communautés et les organisations à participer à l’action pour le climat et à construire une Europe plus verte.

Maghreb Arabe Presse

