https://fr.sputniknews.com/20211018/koweit-incendie-dans-une-raffinerie-de-petrole-au-port-al-ahmadi-1052199157.html

Koweït: incendie dans une raffinerie de pétrole au port Al Ahmadi

Koweït: incendie dans une raffinerie de pétrole au port Al Ahmadi

Un incendie s'est déclenché, lundi, dans une unité de désulfuration d'une raffinerie au port Al-Ahmadi, au sud-est du Koweït, rapporte la Kuweit News Agency... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T14:40+0200

2021-10-18T14:40+0200

2021-10-18T14:44+0200

international

koweït

incendie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1045177020_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5703846a66e2e45465d93afafaea0fe8.jpg

La société de pétrole koweïtienne a indiqué que des équipes de sapeurs-pompiers luttent toujours contre l'incendie, notant qu’il n'y a pas eu de victimes.Dès la déclaration de l’incident, l’unité de désulfuration et tous les canaux y afférents ont été isolés, ajoute la même source.La société a en outre affirmé que l’incendie n’a pas impacté l’opération de désulfuration, de l’exportation ou encore du processus de la commercialisation locale.Al-Ahmadi est l’un des plus grands ports d’exportation pétrolière au monde avec la capacité d’accueillir différents pétroliers toutes tailles confondues.La raffinerie Al-Ahmadi, qui fait 10,5 kilomètres carrés, a commencé ses opérations en 1949. C'est la plus grande des trois raffineries de la compagnie nationale de pétrole du Koweït, produisant chaque jour environ 466.000 barils de pétrole.

koweït

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

koweït, incendie