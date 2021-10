https://fr.sputniknews.com/20211018/le-japon-va-commencer-les-essais-du-vaccin-covid-19-dans-les-restaurants-1052201052.html

Le Japon va commencer les essais du vaccin Covid-19 dans les restaurants

Le gouvernement japonais a déclaré lundi qu'il commencerait à mener des essais cette semaine en utilisant des preuves de vaccination contre le Covid-19 ou des... 18.10.2021, Sputnik France

Les essais, qui visent à maintenir l'activité économique tout en empêchant la propagation des infections, permettront aux personnes présentant une telle preuve de manger en plus grand nombre et aux restaurants d'étendre leurs heures d'ouverture.De nombreux gouvernements locaux continuent de prendre des mesures préventives après la levée, le 1er octobre, de l'état d'urgence à Tokyo et dans 18 préfectures.Les essais commenceront jeudi dans la préfecture de Kyoto, suivie de Hokkaido et de la préfecture de Fukuoka.Bien que le Japon ait connu une baisse constante des infections à coronavirus depuis qu'il a enregistré des records de cas en été, le gouvernement se prépare à une nouvelle vague d'infections, qui pourrait survenir en hiver, selon les experts médicaux.En utilisant les essais comme cadre, le gouvernement veut éviter d'imposer uniformément des mesures strictes et poursuivre l'activité économique même si le pays est frappé par une nouvelle vague.Des essais utilisant des preuves de vaccination ou des résultats de tests négatifs ont été organisés lors de matchs de football professionnels.

