Matières premières: vers une pénurie mondiale de tout? - Podcast

Avec la reprise économique, la demande de matières premières augmente tandis que l’offre, désorganisée par la pandémie, ne suit pas. Quelles conséquences sur... 18.10.2021, Sputnik France

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Philippe Chalmin, professeur d’histoire économique à Paris-Dauphine et directeur du rapport annuel Cyclope sur les matières premières.Abonnez-vous au podcast pour ne jamais manquer un épisode:

Michelvsrin

Cette pénurie est maintenant à notre porte. La seconde partie du plan est enclenchée et ira jusqu'au bout. Faites des réserves le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Le fait d'effleurer la réalité va vider les magasins...