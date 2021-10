https://fr.sputniknews.com/20211018/poids-de-2t-une-prise-exceptionnelle-au-large-des-cotes-marocaines-1052202700.html

Poids de 2t: une prise "exceptionnelle" au large des côtes marocaines

Un poisson-lune géant d’environ deux tonnes a été découvert au large des côtes marocaines, vers Ceuta. Il a été analysé par une équipe de recherche de... 18.10.2021, Sputnik France

C’est une découverte pour le moins surprenante faite dans les eaux marocaines, près de Ceuta. Un poisson-lune géant, qui mesure 2,90 mètres de long et 3,20 mètres de large, a été analysé par une équipe de chercheurs de la Estacion de Biologia Marina del Estrecho, de l’université de Séville. L’équipe n’a pas pu obtenir son poids exact, puisque la balance ne supportait pas de charge supérieure à une tonne, poids que l’animal dépassait facilement.Les chercheurs de l’université de Séville ont dû alors recourir à deux grues de navire pour pouvoir l’extraire et effectuer des prélèvements ADN. Selon leurs analyses, il s’agirait d’un poisson-lune appartenant à l'espèce des Mola alexandrini. L’animal a par la suite été relâché en mer. L’équipe de recherche quant à elle n’a pas hésité à exprimer son étonnement suite à cette découverte:Sergio Guzman, le plongeur qui a alerté les chercheurs, a quant à lui raconté: "Il y a deux ans, nous en avons vu un de plus de 500 kilos, mais celui-ci était incroyable".Une espèce classée comme vulnérableIl s’agit du poisson à arête le plus lourd puisqu’il peut atteindre jusqu’à 2.300 kilogrammes. Très peu de cas similaires ont été localisés dans les environs durant cette dernière décennie, assurent les chercheurs, bien qu’il ne s’agisse pas de la première capture de poisson-lune. Si l’espèce ne présente pas de danger particulier pour l’Homme en cas de rencontre dans son milieu naturel, la vente de sa chair et sa consommation est interdite dans l’Union européenne, pour des raisons d’hygiène et de sa teneur en toxine. L’espèce se nourrit principalement de larves de poissons et de méduses.Classée comme vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), elle est menacée principalement par les filets dérivants, la surpêche et la pollution plastique.

