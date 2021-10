https://fr.sputniknews.com/20211018/tokyo-va-demander-aux-groupes-petroliers-japonais-daugmenter-leur-production-1052194531.html

Tokyo va demander aux groupes pétroliers japonais d'augmenter leur production

Tokyo va demander aux groupes pétroliers japonais d'augmenter leur production

Soulignant l'inquiétude à l'égard du possible impact de la hausse des prix du pétrole sur le rebond, fragile, de l'économie japonaise, Fumio Kishida a indiqué qu'il avait donné pour consigne à son gouvernement de prendre "toute mesure nécessaire avec souplesse" face à cette hausse.La flambée des prix de l'énergie et des matières premières, ainsi que la faiblesse du yen, pèsent sur les industriels japonais, alimentant les inquiétudes sur le rétablissement post-crise sanitaire de la troisième puissance économique mondiale, dépendante d'exportations affectées par les goulots d'étranglement en Asie.Si l'inflation de base demeure stable, autour de zéro, alors que les entreprises rechignent à augmenter leurs prix du fait de la faiblesse de la consommation, les prix des biens alimentaires et de l'essence ne cessent de grimper.Il s'agit d'un défi pour Fumio Kishida en vue des élections législatives du 31 octobre, alors que le Premier ministre, formellement entré en fonction au début du mois, a promis de revitaliser l'économie et de donner davantage de moyens financiers aux ménages japonais.

