Danone confirme ses objectifs malgré l'inflation

Danone a confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2021 en dépit d'une accélération de l'inflation et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement ainsi... 19.10.2021, Sputnik France

Le géant agroalimentaire, propriétaire des eaux Evian et Badoit et des yaourts Activia, vise toujours un retour à une croissance rentable au second semestre et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec le niveau de 14% de 2020."À l’image de l’ensemble de notre secteur, et même au-delà, nous sommes touchés par l’accélération de l’inflation", a commenté le directeur général finances, Juergen Esser, cité dans un communiqué.Danone a précisé s'attendre à une "accélération généralisée" de l’inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques.Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 3,8% en données comparables, à 6,158 milliards d'euros, une performance légèrement supérieure à la prévision d'une hausse de 3,6% des analystes mais qui marque un net ralentissement par rapport à la croissance de 6,6% enregistrée au deuxième trimestre.Ce ralentissement est dû à la lente reprise de la division eaux, toujours confrontée à des mesures de restrictions sanitaires dans certaines parties du monde, notamment en Indonésie.Au troisième trimestre, les revenus de cette division ont progressé de 4,6%, ceux de la branche de produits laitiers et d'origine végétale (EDP) de 4,1% et ceux de la nutrition spécialisée de 2,9%.Danone, qui a connu une année 2021 mouvementée marquée par le départ de son PDG Emmanuel Faber, est dirigé depuis septembre par Antoine de Saint-Affrique qui aura pour mission de dynamiser les ventes et la marge bénéficiaire du groupe.

