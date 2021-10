https://fr.sputniknews.com/20211019/des-navires-chinois-et-russes-traversent-ensemble-le-detroit-du-japon-1052214075.html

Des navires chinois et russes traversent ensemble le détroit du Japon

Des navires chinois et russes traversent ensemble le détroit du Japon

Un groupe de dix navires militaires chinois et russes a traversé lundi l'étroit détroit séparant la principale île du Japon et l'île de Hokkaïdo, au nord du... 19.10.2021, Sputnik France

Séparant la mer du Japon et l'océan Pacifique, le détroit de Tsugaru est ouvert à la navigation des navires étrangers, dont les bâtiments militaires.Russie et Chine ont organisé pendant quatre jours, jusqu'à lundi, des manoeuvres conjointes en mer du Japon dans le cadre d'une coopération navale, illustration du rapprochement militaire et diplomatique entre Moscou et Pékin ces dernières années sur fond de relations de plus en plus tendues avec l'Occident.

Michelvsrin L'union sacrée, rien à préciser de plus ! 0

