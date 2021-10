https://fr.sputniknews.com/20211019/iranarabie-saoudite-un-rapprochement-serieux-1052229564.html

Iran–Arabie saoudite: un rapprochement sérieux?

Les deux meilleurs ennemis islamiques rétabliront-ils prochainement leurs relations diplomatiques? Si la multiplication des rencontres bilatérales le laisse à... 19.10.2021, Sputnik France

"Nous sommes sérieux au sujet des pourparlers."Les déclarations positives entre l’Arabie saoudite et l’Iran se renouvellent ces derniers jours.Cette fois-ci, c’est le ministre saoudien des Affaires étrangères qui, ce 16 octobre, confirmait la volonté du Royaume de discuter avec son grand rival régional. Le 8 octobre, son homologue iranien affirmait quant à lui que les négociations étaient "sur la bonne voie".De telles rencontres bilatérales pourraient permettre à Téhéran et Riyad de rétablir leurs relations diplomatiques à court et moyen terme. Pourtant, malgré ces efforts, les oppositions religieuses et stratégiques semblent vouées à perdurer, empêchant tout apaisement réel entre ces deux puissances régionales.Plus d’informations dans ce nouvel épisode de Lignes Rouges en bref.

Psed L'Iran sera un des puissances du monde multilatéral qui arrive... L'Arabie a tout intérêt à ne pas rater le bon wagon...

