https://fr.sputniknews.com/20211019/la-fbi-mene-des-perquisitions-dans-la-maison-du-milliardaire-russe-deripaska-a-washington-1052227835.html

Le FBI mène des perquisitions dans la maison du milliardaire russe Deripaska à Washington

Le FBI mène des perquisitions dans la maison du milliardaire russe Deripaska à Washington

Des agents du FBI mènent des perquisitions dans la maison du milliardaire russe Oleg Deripaska à Washington, a annoncé la chaîne de télévision NBC. 19.10.2021, Sputnik France

2021-10-19T17:51+0200

2021-10-19T17:51+0200

2021-10-19T18:08+0200

international

russie

états-unis

fbi

oleg deripaska

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1045148488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31098965f505d2883fa1dbb17c803a88.png

Des agents du FBI ont investi la maison de l’oligarque russe Oleg Deripaska à Washington, a annoncé ce mardi 19 octobre la chaîne de télévision américaine NBC.Contacté par la chaîne, un porte-parole du FBI a indiqué que ses agents était en train de "mener des activités de l'application de la loi", sans plus de détail.Fondateur du groupe Rusal, Oleg Deripaska figure sur la liste des responsables et chefs d'entreprises russes visés par les sanctions du département du Trésor depuis avril 2018.Dans un communiqué de l'époque, la partie américaine accusait M.Deripaska d'avoir menacé de mort ses concurrents, d'avoir mis sur écoute un fonctionnaire du gouvernement et participé à l'extorsion de fonds.

SerbikusSlavikus CIA s'acharne sur "Daniel Craig" Russe , 007 va t'il riposter ? 0

1

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, états-unis, fbi, oleg deripaska