Le sport avec le plus de risques d’être hospitalisé, selon une étude US

Une équipe de scientifiques du Texas ont analysé les documents sur près de 25.000 personnes de la Banque nationale de données sur les traumatismes et a déduit que l’équitation était le sport réservant le plus de risques pour celui qui le pratique.La comparaison à d’autres sports a été établie sur la base des heures passées à le pratiquer.Les données analysées dans le cadre de l’étude concernent la période comprise entre 2007 et 2016, et 45.671 blessures enregistrées où le patient avait besoin d’être hospitalisé. Or, quelque 20.000 documents manquaient de données et les chercheurs n’ont pu analyser que 24.791 cas de blessure.Les blessures les plus fréquentesL’âge moyen des blessés était de 47 ans, la proportion étant presque égale pour les hommes et les femmes.Le plus souvent les cavaliers ont été blessés à la poitrine et au dos (37%), ainsi qu’aux membres (27%).Environ 320 personnes sont décédées pendant la période en question. Les blessures à la tête et au cou ont été la cause de la mort dans trois cas sur quatre (237, soit 75%).C’est dans ce premier sport féminin en France que l’équipe française a pris le bronze au concours complet aux JO de Tokyo, une 23e médaille depuis le début des Jeux. L'équipe de France de concours complet a été médaillée d'or en 2016 aux JO de Rio.

