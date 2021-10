https://fr.sputniknews.com/20211020/la-chine-allume-la-flamme-olympique-a-pekin-1052234853.html

La Chine allume la flamme olympique à Pékin

La Chine allume la flamme olympique à Pékin

La Chine a allumé mercredi la flamme olympique pour les Jeux d'hiver 2022, qui se dérouleront à Pékin en février prochain. 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T11:42+0200

2021-10-20T11:42+0200

2021-10-20T11:42+0200

sport

flamme olympique

jeux olympiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/14/1045105419_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6dbf1609c84eb2f6f074f7fb7fa96de7.jpg

Les Jeux olympiques d'hiver se dérouleront du 4 au 20 février prochains et feront de Pékin la première ville à avoir accueilli les Jeux d'été et d'hiver.Les spectateurs étrangers en seront pas autorisés lors de ces Jeux pour éviter la propagation de l'épidémie de coronavirus.L'organisation des prochains Jeux d'hiver en Chine a suscité de nombreuses critiques et appels au boycott à travers le monde en raison de la situation des droits humains dans le pays, en particulier à l'égard de la minorité musulmane ouïghoure dans la région chinoise du Xinjiang.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

flamme olympique, jeux olympiques