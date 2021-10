https://fr.sputniknews.com/20211020/le-mont-aso-entre-en-eruption-les-niveaux-dalerte-releves-1052232738.html

Le mont Aso entre en éruption, les niveaux d'alerte relevés - vidéo

Le mont Aso entre en éruption, les niveaux d'alerte relevés - vidéo

Le mont Aso, volcan situé sur l'île de Kyushu dans le sud du Japon, est entré en éruption mercredi, incitant les autorités à diffuser une alerte sur les... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T08:02+0200

2021-10-20T08:02+0200

2021-10-20T08:12+0200

international

japon

volcan

aso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101815/15/1018151546_0:266:3501:2235_1920x0_80_0_0_395b78c65a93f05c94677d3567408f37.jpg

Des cendres volcaniques ont été projetées à 3.500 mètres d'altitude lors de l'éruption, survenue à 11h43 heure locale (02h43 GMT), a précisé l'Agence météorologique japonaise.Celle-ci a relevé son niveau d'alerte à 3, sur une échelle de 5, demandant aux habitants de ne pas s'approcher du volcan. Elle a mis en garde contre le risque de coulées de lave et de chutes de roches volcaniques dans un rayon d'un kilomètre autour du cône Nakadake, l'un des plus actifs du volcan, situé à 1.592 m d'altitude.La précédente éruption du mont Aso, de faible ampleur, s'était produite en 2019. En septembre 2014, le Japon a connu sa plus grave éruption volcanique en près de 90 ans, celle du mont Ontake qui a fait 63 morts.

japon

aso

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

japon, volcan, aso