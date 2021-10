https://fr.sputniknews.com/20211020/les-journalistes-ne-posent-pas-les-vraies-questions-quand-il-sagit-du-covid-1052224992.html

"Les journalistes ne posent pas les vraies questions" quand il s’agit du Covid

"Les journalistes ne posent pas les vraies questions" quand il s’agit du Covid

En période de crise sanitaire, "la propagande du gouvernent canadien a été très efficace", commente Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, au micro... 20.10.2021, Sputnik France

2021-10-20T14:00+0200

2021-10-20T14:00+0200

2021-10-20T14:00+0200

covid-19

podcasts

situation sanitaire

journalistes

liberté

canada

podcast

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

Comment expliquer que si peu d’opinions pro liberté apparaissent dans la grande presse canadienne traditionnelle en période de pandémie? Maxime Bernier, ancien ministre des Affaires étrangères et de l’Industrie du Canada et chef du Parti populaire du Canada, est l’une des rares voix dans le pays capables de briser le mur du silence dressé par les médias autour des antirestrictions sanitaires et pro libertés.

Robert Mag Comment expliquer que si peu d'opinions pro-liberté apparaissent dans la presse russe étatique ???? novitchok ???!!!! 1

Robert Mag les temps ne sont pas si dur pour moi, merci... je vous souhaite une excellente journée mon cher ami 1

5

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, situation sanitaire, journalistes, liberté, canada, podcast, covid-19