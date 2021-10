Un artiste syrien a reproduit en banlieue parisienne une rue de Damas

© AFP 2021 Joel Saget

C’est en France que l’artiste a présenté ses œuvres, et non pas sur Internet mais dans le cadre d’une vraie exposition. Son projet Compressed, présenté à Marseille en 2015, reflète sa vision du système de vie "compressé" des Européens, ainsi que sa propre expérience en tant que personne ayant dû changer de ville et de pays en peu de temps et connaître différentes situations de vie.