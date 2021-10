https://fr.sputniknews.com/20211021/chef-du-parti-populaire-du-canada-ca-commence-avec-la-discrimination-des-non-vaccines-1052227322.html

Chef du Parti populaire du Canada: "ça commence avec la discrimination des non-vaccinés"

Ancien chef de la diplomatie canadienne, Maxime Bernier mène un combat contre les mesures qu’il juge liberticides imposées aux Canadiens sous prétexte... 21.10.2021, Sputnik France

"Vous ne pouvez pas considérer vos libertés comme acquises": voilà l’avertissement que Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, a récemment lancé aux Américains sur la chaîne Fox News. Dans le collimateur de l’ancien ministre canadien des Affaires étrangères et de l’Industrie: les dispositions anti-Covid de plus en plus liberticides dans son pays, qui pourraient bien inspirer le gouvernement américain.Les restrictions liées au Covid se multiplient au Canada, avec notamment la mise en place du pass sanitaire, comme ailleurs dans le monde. Maxime Barnier évoque une coordination internationale de toutes les mesures sanitaires:Que devient le mouvement de lutte pour les libertés publiques au pays de l’Érable? Le Parti populaire du Canada, fondé en septembre 2018, a presque triplé le nombre des suffrages exprimés en sa faveur aux élections fédérales de septembre dernier. Et ce sur fond de la crise sanitaire. Ses sympathisants se rassemblent en nombre lors de manifestations dans tout le pays, malgré les poursuites policières dont ils sont parfois victimes.Et la situation ne concerne pas que le Canada, l’étau risque de se resserrer aux États-Unis également, alerte Maxime Bernier:D’ailleurs, si 70% de la population canadienne soutient ces dispositions liberticides, c’est que la peur domine le raisonnement, considère le fondateur du Parti populaire du Canada:

Michelvsrin Ce qui vient au Canada viendra systématiquement en France, les programmes sont identiques ! 2

