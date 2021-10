https://fr.sputniknews.com/20211021/kaboul-plongee-dans-le-noir-apres-une-explosion-1052268759.html

Kaboul plongée dans le noir après une explosion

Kaboul plongée dans le noir après une explosion

La capitale afghane était plongée dans le noir jeudi soir après une explosion d'origine inconnue qui a détruit un pylône de la ligne à haute tension alimentant... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T22:40+0200

2021-10-21T22:40+0200

2021-10-21T22:38+0200

international

explosion

afghanistan

kaboul

coupures d’électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1052103010_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cfacd413939b1b511510ddfcc1581e86.jpg

"Une explosion a détruit un pylône électrique dans le secteur de Qala Murad Beg, dans la région de Kaboul, et coupé une ligne d'électricité importée de 220 kV, par conséquent l'approvisionnement est interrompu à Kaboul et dans certaines régions", a détaillé la compagnie dans un communiqué.La coupure s'est produite vers 18h00, heure locale (13h30 GMT), lorsqu'il faisait déjà nuit, plongeant la ville dans le noir, sauf les rares bâtiments équipés de générateurs.L'origine de l'explosion n'est pas connue à ce stade.Pour son approvisionnement en électricité, l'Afghanistan dépend largement des pays voisins, essentiellement l'Ouzbékistan et le Tadjikistan.

afghanistan

kaboul

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

explosion, afghanistan, kaboul, coupures d’électricité