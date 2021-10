https://fr.sputniknews.com/20211021/la-grande-bretagne-et-la-nouvelle-zelande-concluent-un-accord-de-libre-echange-1052255859.html

La Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande concluent un accord de libre-échange

La Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord de principe sur un accord de libre-échange visant à réduire les droits de douane, à améliorer le... 21.10.2021, Sputnik France

Les Premiers ministres britannique, Boris Johnson, et néo-zélandais, Jacinda Ardern, ont scellé l'accord lors d'un appel mercredi, après 16 mois de négociations.Tous les droits de douane sur tous les produits seront éliminés entre les deux pays et une grande majorité d'entre eux, 97%, seront supprimés le jour où l'accord commercial entrera en vigueur, a précisé Jacinda Ardern.Cet accord intervient quelques mois seulement après un accord similaire entre la Grande-Bretagne et l'Australie, alors que les ministres britanniques cherchent à sortir de la dépendance commerciale à l'Union européenne. Les ministres considèrent qu'il s'agit d'une nouvelle étape vers l'adhésion au TPP, qui réunit le Japon, le Canada, l'Australie, le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, le Singapour, le Mexique, le Pérou, le Brunei, le Chili et la Malaisie, et supprime 95% des droits de douane entre ses membres.L'adhésion au TPP est devenue le principal objectif commercial post-Brexit de la Grande-Bretagne après que les perspectives d'un accord rapide et complet avec les Etats-Unis se sont estompées. La Grande-Bretagne espère devenir membre d'ici la fin de l'année 2022.

Quoi Encore? Les anglais sont très malins...ils ont choisis leurs anciennes colonies que l'Europe. Ça c'est un bon calcul. D'autres ont choisis l'Union Européenne que leurs anciennes colonies, qui pourtant avaient fait d'eux les puissances qu'ils sont devenus, et l'on voit où ça mène. 0

