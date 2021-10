https://fr.sputniknews.com/20211021/lotan-va-creer-un-fonds-dun-milliard--pour-favoriser-linnovation-en-matiere-de-defense-1052258526.html

L'OTAN va créer un fonds d'un milliard € pour favoriser l'innovation en matière de défense

L'OTAN va créer un fonds d'un milliard € pour favoriser l'innovation en matière de défense

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) va se doter d'un fonds d'un milliard d'euros, destiné à favoriser l'innovation en matière de défense, a... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T14:38+0200

2021-10-21T14:38+0200

2021-10-21T14:38+0200

international

otan

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104271/33/1042713382_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_3642783d06582522e6607b7a2a22d5ba.jpg

D'après le SG de l'OTAN, ce fonds doit contribuer à ce que l'Alliance conserve son "avantage technologique" et servir au développement de technologies émergentes et de rupture à double usage (civil et militaire) "dans des domaines-clés".Lors de leur dernier sommet, en juin à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement des trente pays membres de l'OTAN ont décidé de mettre en place, dans le cadre d'une vaste réforme de l'organisation baptisée "Agenda 2030", un accélérateur civilo-militaire d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord et d'instaurer un fonds pour l'innovation.Ce fonds d'un milliard d'euros sera formellement créé jeudi lors de la réunion des ministres de la Défense des alliés.Au cours de leur réunion, les ministres devront aussi approuver la première stratégie de l'Alliance atlantique en matière d'intelligence artificielle, afin d'y recourir dans des domaines comme l'analyse de données et la cyberdéfense.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

otan, jens stoltenberg